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Врач напомнила о необходимости использования солнцезащитных средств зимой

Врач напомнила о необходимости использования солнцезащитных средств зимой

Врач-дерматолог Полина Ражева рассказала в беседе с RT, как защитить кожу в зимний период. Как объяснила специалист, часто на состояние кожи в холодное время года влияют не только погодные условия, но и воздух в помещениях, который из-за горячих батарей становится суше.

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