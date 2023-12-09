Врач напомнила о необходимости использования солнцезащитных средств зимой

Врач-дерматолог Полина Ражева рассказала в беседе с RT, как защитить кожу в зимний период. Как объяснила специалист, часто на состояние кожи в холодное время года влияют не только погодные условия, но и воздух в помещениях, который из-за горячих батарей становится суше.