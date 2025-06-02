Дилеры хотят запретить автоконцернам самим продавать машины онлайн

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в Федеральную антимонопольную службу предложение включить в национальный план по развитию конкуренции на 2026–2030 годы запрет на прямые онлайн-продажи автомобилей от производителей и дистрибьюторов конечным потребителям.