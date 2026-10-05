Двойное убийство в Москве и атакующие россиян медведи: новости 5 октября

www.globallookpress.com/Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com Обвиняемого в убийстве 53-летней Елены Церетели и ее дочери в столичном районе Жулебино отправили под стражу, медведи продолжают кошмарить жителей России, а Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после текущего сезона.
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