Двойное убийство в Москве и атакующие россиян медведи: новости 5 октября

www.globallookpress.com/Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com Обвиняемого в убийстве 53-летней Елены Церетели и ее дочери в столичном районе Жулебино отправили под стражу, медведи продолжают кошмарить жителей России, а Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после текущего сезона.