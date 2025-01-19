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5 привычных нам видов мыслей, которые существенно съедают наше время

5 привычных нам видов мыслей, которые существенно съедают наше время

Если заголовок показался вам абсурдным (мол, как мысли могут красть время?!), дайте себе труд прочесть материал и честно ответить на вопрос по каждому пункту: было или нет? И если будут положительные ответы, сделайте выводы.

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