5 привычных нам видов мыслей, которые существенно съедают наше время

Если заголовок показался вам абсурдным (мол, как мысли могут красть время?!), дайте себе труд прочесть материал и честно ответить на вопрос по каждому пункту: было или нет? И если будут положительные ответы, сделайте выводы.
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