США испугались армагеддона

«Армагеддон» — сейчас это, пожалуй, самое популярное слово в западном медийном пространстве. И не только потому, что тамошние СМИ придумали такое прозвище генералу Сергею Суровикину, который недавно назначен командующим объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции Фото: © AP Photo / Susan Walsh Это слово обронил еще на прошлой неделе президент США Джо Байден, заявивший на коктейльной вечеринке со спонсорами Демократической партии о том, что со времен Кубинского кризиса 1960-х мир никогда не был так близок к ядерному армагеддону.