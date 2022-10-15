Заноза

13 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Narvalroz Евгений
    У нас от Тамани до Керчи "Ласточку" тепловоз таскает.Соцсети жгут!!! О...
  • вячеслав полыгалов
    МРАЗЬ!НАТАША!Что есть «Ахмат» ...
  • вячеслав полыгалов
    ПОМНИШЬ!ПУТИН!БЕЙ ПЕРВЫМ!-ТЫ ОПОЗДАЛ!ТЕПЕРЬ ДОБИВАТЬ!В КОРЕНЬ!ОДИН РАЗ СТАЛИН ПРОСТИЛ!ТЕПЕРЬ НАШИХ КРОВЬ ЛЬЕТСЯ!Мы не стали ждать...

США испугались армагеддона

США испугались армагеддона

«Армагеддон» — сейчас это, пожалуй, самое популярное слово в западном медийном пространстве. И не только потому, что тамошние СМИ придумали такое прозвище генералу Сергею Суровикину, который недавно назначен командующим объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции Фото: © AP Photo / Susan Walsh Это слово обронил еще на прошлой неделе президент США Джо Байден, заявивший на коктейльной вечеринке со спонсорами Демократической партии о том, что со времен Кубинского кризиса 1960-х мир никогда не был так близок к ядерному армагеддону.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх