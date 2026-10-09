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Аргументы и Факты

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Стало известно, откуда беспилотники атаковали Омск

Стало известно, откуда беспилотники атаковали Омск

Накануне беспилотники ВСУ атаковали Омскую область. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.

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