Стало известно, откуда беспилотники атаковали Омск

Накануне беспилотники ВСУ атаковали Омскую область. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.
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