Библиотеки в Савеловском примут в дар прочитанные книги

Акция «Книга – лучший подарок» пройдёт с 3 сентября по 3 ноября во всех библиотеках Севера Москвы. Как сообщила пресс-служба Объединения культурных центров САО, благодаря акции библиотеки отберут актуальные издания для своих фондов, и книги продолжат радовать новых читателей.