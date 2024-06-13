Будет расти хуже: в МЭА пересмотрели мировой прогноз по нефти на 2024 год Татьяна АрестоваВ очередном ежемесячном докладе Международного энергетического агентства представлен пересмотренный прогноз по потреблению нефти в 2024 году.
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