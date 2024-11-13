Оперативниками Восточного округа столицы установлена причастность ранее задержанного к еще одному мошенничеству

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен дополнительный эпизод мошеннических действий ранее задержанного жителя Алтайского края, совершенных в отношении 82-летней пенсионерки.
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