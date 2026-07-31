ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Где отдыхают и сколько тратят самые богатые люди России. Точно не у нас

Где отдыхают и сколько тратят самые богатые люди России. Точно не у нас

Каждый раз, когда я включаю телевизор или открываю ленту новостей, на меня вываливается очередной призыв развивать внутренний туризм.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Видимо налицо гнилая ситуация в России. Обладатели больших и халявных денег это чувствуют и поступают соответственно. Халяву надо прекратить, но на данный момент в России это совершенно невозможно.
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1 м.