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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уодделл об отставке Венсана: «Умный тренер, он очень усердно работал в сложных обстоятельствах. Но «Коламбусу» нужны перемены на скамейке»

Дон Уодделл был назначен генеральным менеджером и президентом «Блю Джекетс» по хоккейным операциям 28 мая.

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