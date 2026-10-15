Белорусский президент заявил, что западным странам придется преодолевать собственные заграждения в случае агрессии против республики, и посоветовал построить еще больше таких сооружений.
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