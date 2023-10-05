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Украина теряет союзников

Украина теряет союзников

По данным СМИ, поддержка Киева уменьшается. Киев потерял поддержку Польши и Словакии. Причина — поведение и действия властей Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обозревателя Atlantic Петра Косицкого.

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