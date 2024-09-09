Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Гроши не пахнут

Гроши не пахнут

"Форбс" трогательно, как институтка неприличному, ужасается, что хохлы, оказывается, способны зарабатывать на наведении наших ударов на других хохлов.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
не могли хохлы наводить все предоставляло нато а точнее сша самолеты и прочее
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7 час.
Наталья Персидская
Статью-то читал или так, залез клавой пощёлкать?
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5 час.
ВС
Владимир Степанов
было бы пять рук - всеми плюсанул ба Вам!!!!))))
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1 час.

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