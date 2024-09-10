WSJ: Украинцы готовы обменять территории на мир

Bogdan Stupin

А если серьезно - никаких непреодолимых препятствий для прекращения войны между Украиной и Россией нет. Поскольку Россия открыто предлагает то, от чего могут отказываться только откровенные бандюги международной закваски. Или такие же идиоты. Что НЕ ПОДХОДИТ киевской власти? Отказ от вступления в НАТО и прочие аналогичные структуры, не скрывающие вражды к России. Признание права фактически русскоязычных территорий (наименование которых известно всем давным-давно) на воссоединение с Россией. И самое основное - ПРИНЯТИЕ СТАТУСА НЕЙТРАЛЬНОЙ СТРАНЫ. Вот принципиально основные условия мира. Чем,например, щирым украинцам не подходит пример европейской Австрии? Но - "нi, нэ хочiмо!" Стало быть,дело вовсе не в "клятих москалях"...