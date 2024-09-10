Украинцы объявили о готовности обменять территории на мир. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на результаты опросов.
WSJ: Украинцы готовы обменять территории на мир
Комментарии
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Traveller
Вся территория этих дебилоидов в двухцветных попонах - в польских резервациях.
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18 час.
Bogdan Stupin
А если серьезно - никаких непреодолимых препятствий для прекращения войны между Украиной и Россией нет. Поскольку Россия открыто предлагает то, от чего могут отказываться только откровенные бандюги международной закваски. Или такие же идиоты. Что НЕ ПОДХОДИТ киевской власти? Отказ от вступления в НАТО и прочие аналогичные структуры, не скрывающие вражды к России. Признание права фактически русскоязычных территорий (наименование которых известно всем давным-давно) на воссоединение с Россией. И самое основное - ПРИНЯТИЕ СТАТУСА НЕЙТРАЛЬНОЙ СТРАНЫ. Вот принципиально основные условия мира. Чем,например, щирым украинцам не подходит пример европейской Австрии? Но - "нi, нэ хочiмо!" Стало быть,дело вовсе не в "клятих москалях"...
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
Какие проблемы? Укры, капут!
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2 час.
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