28.06.24 Кременная - Кременские леса. 48.96438, 38.19396 Позиционные боевые действия в районе Кременной.
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28.06.24 Кременная - Кременские леса. 48.96438, 38.19396 Позиционные боевые действия в районе Кременной.
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