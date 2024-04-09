Русские сорвали работу киевского ВПК. Армия России нанесла удар по пригороду Днепропетровска

Армия России нанесла удар по энергосистеме Днепродзержинска - пригороду города Днепропетровск. Там расположено множество оборонных предприятий, работа которых была сорвана из-за проблем с энергоснабжением.
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