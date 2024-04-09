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Русские сорвали работу киевского ВПК. Армия России нанесла удар по пригороду Днепропетровска

Русские сорвали работу киевского ВПК. Армия России нанесла удар по пригороду Днепропетровска

Армия России нанесла удар по энергосистеме Днепродзержинска - пригороду города Днепропетровск. Там расположено множество оборонных предприятий, работа которых была сорвана из-за проблем с энергоснабжением.

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