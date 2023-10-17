В Севастополе отмечают День гимна города-героя

Севастополь отмечает День гимна города-героя. Песня «Легендарный Севастополь» была написана композитором Вано Мурадели на стихи Петра Градова в 1954 году, к столетию начала первой героической обороны города.
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