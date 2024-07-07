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Сийярто посоветовал европейским политикам внимательно следить за шагами Орбана

Сийярто посоветовал европейским политикам внимательно следить за шагами Орбана

Руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни и внимательно следить» за дальнейшими шагами в рамках «миротворческой миссии» премьера Виктора Орбана, которые ожидаются на следующей неделе.

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