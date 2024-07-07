Сийярто посоветовал европейским политикам внимательно следить за шагами Орбана

Руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни и внимательно следить» за дальнейшими шагами в рамках «миротворческой миссии» премьера Виктора Орбана, которые ожидаются на следующей неделе.