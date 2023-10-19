Израильские силы безопасности арестовали более 500 подозреваемых на Западном берегу реки Иордан

Израильские силы безопасности арестовали более 500 подозреваемых в ходе антитеррористических операций на Западном берегу реки Иордан с момента эскалации конфликта с ХАМАС, объявила в четверг израильская армия, сообщает Agerpres со ссылкой на DPA.
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