В Архангельске прошёл региональный чемпионат по настольному теннису

На соревнованиях в центре «Норд-Арена» разыграли 18 золотых, 18 серебряных и 36 бронзовых медалейНа соревнованиях в центре «Норд-Арена» разыграли 18 золотых, 18 серебряных и 36 бронзовых медалейВ турнире приняли участие более 60 спортсменов и спортсменок из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Коряжмы, Мирного, Плесецкого, Няндомского и Пинежского округов.