Муж виноват: «Всю зарплату до копейки отдает, и голова у него ни о чем не болит»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Бизнес и финансыМуж виноват: «Всю зарплату до копейки отдает, и голова у него ни о чем не болит»– …У одной подруги муж не работает год уже, вроде как устроиться не может, – рассказывает тридцатилетняя Юлия.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМТМарина ТомашевскаяМама дала очень ценный совет: распределяй деньги сама из того, что есть. Можно пару раз с мужем сходить в магазин, объявив ему, что холодильник пустой и надо купить продуктов да следующей зарплаты. Возымеет действие, проверено. В любом случае это лучше нежели сидеть и выпрашивать каждую копейку. Если деньги будут у мужа, да и не работающая жена, уверена, что он заявит, что его денег должно на всё хватать. Мы всё это уже проходили…тем более, когда его мамаша рядом подзуживает.Евгений МоцарьМама дала мудрый совкт!Человек должен научится жить по своим средствам!И это правильно и верно!Ииэто касается не только этого случая.А вообще!Другое дело.что не мало людей которые не обладают финансовой граммотностью вообще!И отсюда у них куча проблем.Дебильные кредиты.Погод за микрозаймами!Неподьемные идиотские ипотеки и все такое!Но таких дебилов совсем не жалко!В школе надо было хорошо учиться!!LLuidmilaНе муж обнаглел, а дама обнаглела. Если не хватает, нужно начинать реально экономить. Просто потому, что денег мужу больше платить не станут.AllaУ женщины есть только два варианта: научиться жить на зарплату мужа или самой найти работу с достойной оплатой...Комментировать
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