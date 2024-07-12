Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Maxim
    Давно никто не смотрит, закрыть и - не заметят..простой рецепт-не...
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    Осудить ходящих в думскую столовку с икрой по 10р., лучше её закрыть: пусть бегают в Манеж на фуд-корт..Мужчин, ходящих в...
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Мужчин, ходящих в спортзалы, осудили в Совете Федерации

Мужчин, ходящих в спортзалы, осудили в Совете Федерации

За что нам это?! За то, что не молились! Ходящих в спортзалы мужчин осудили в Совете Федерации Как  страшно жЫть.

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Комментарии
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Любовь
Вот мужчинам делать нечего! Накинулись, раскрутили, куда им хотелось, тему, разболтались, хуже женщин… А она не в том ключе высказалась, а про тех, кто чрезмерно любуются своим телом (а это те, которые ходят под радужными флагами), про тех, кто не здоровьем больше интересуется, а телом. Про тех, которые это тело потом используют, чтоб соблазнять состоятельных женщин, жить за их счет. Вот и предлагает мужчинам больше уделять времени работе и самим содержать свои семьи. Конечно, основная часть мужчин успевают и то, и другое, и это отлично!
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1 час.
Балу -
Может ей пора на выход?... И окунуться с головой в жизнь простой доярки... Или ткачихи... Или нянечкой в дом престарелых... Сколько же высокопоставленной мрази в России развелось... Ох как не хватает Иосифа Виссарионыча с Лаврентием Палычем...
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1 час.
Maxim
Осудить ходящих в думскую столовку с икрой по 10р., лучше её закрыть: пусть бегают в Манеж на фуд-корт..
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12 мин.

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