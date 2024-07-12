Мужчин, ходящих в спортзалы, осудили в Совете Федерации

Любовь

Вот мужчинам делать нечего! Накинулись, раскрутили, куда им хотелось, тему, разболтались, хуже женщин… А она не в том ключе высказалась, а про тех, кто чрезмерно любуются своим телом (а это те, которые ходят под радужными флагами), про тех, кто не здоровьем больше интересуется, а телом. Про тех, которые это тело потом используют, чтоб соблазнять состоятельных женщин, жить за их счет. Вот и предлагает мужчинам больше уделять времени работе и самим содержать свои семьи. Конечно, основная часть мужчин успевают и то, и другое, и это отлично!