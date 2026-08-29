Турнир имени Пучкова. «Барыс» встретится с «Адмиралом», СКА против СКА-ВМФ

29 августа пройдут два матча в рамках турнира имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова «Барыс» – « Адмирал » – 14:00 СКА – СКА-ВМФ – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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