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Турнир имени Пучкова. «Барыс» встретится с «Адмиралом», СКА против СКА-ВМФ

29 августа пройдут два матча в рамках турнира имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова «Барыс» – « Адмирал » – 14:00 СКА – СКА-ВМФ – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ:  время начала матчей – московское.

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