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Царьград

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Главное за ночь и утро 31 августа: ракетный удар ВСУ по Белгороду, паром затонул у Кипра, "прорыв" в сфере трансплантации

Главное за ночь и утро 31 августа: ракетный удар ВСУ по Белгороду, паром затонул у Кипра, "прорыв" в сфере трансплантации

Украинские боевики нанесли целенаправленный ракетный удар по Белгороду, у Кипра затонул паром с пассажирами на борту, Минздрав расширил перечень органов и тканей для трансплантации.

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