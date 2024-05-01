27 апреля произошло событие, которое ещё недавно можно было принять за утку: министерство иностранных дел Таджикистана официально рекомендовало своим согражданам.
Ввезти нельзя выслать: какие тенденции уже сейчас замечены в миграционной политике России
Комментарии
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Алексей Сафронов
...на счёт "как бесплатная рабочая сила", это совсем-совсем не так. Иначе бы они не ломились через имеющиеся преграды в РФ законодательстве и уж через уплату взяток, подкуп чиновником, часто необычно плохой для них климат проживания.
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7 час.
Natalija Osminina
Тогда Путин думал об одном- как закрыть демографическую яму, в которую упала Россия. А то, что это потянет за собой вереницу таких проблем, перед которыми меркнет все остальное- не додумал)))
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7 час.
ЖМ
Женя Мукажанов
Хороший пример у арабов отработал и домой почему бы не применить в России сразу многие проблемы уйдут
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4 час.
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