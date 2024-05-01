Ввезти нельзя выслать: какие тенденции уже сейчас замечены в миграционной политике России

Алексей Сафронов ...на счёт "как бесплатная рабочая сила", это совсем-совсем не так. Иначе бы они не ломились через имеющиеся преграды в РФ законодательстве и уж через уплату взяток, подкуп чиновником, часто необычно плохой для них климат проживания.

Natalija Osminina Тогда Путин думал об одном- как закрыть демографическую яму, в которую упала Россия. А то, что это потянет за собой вереницу таких проблем, перед которыми меркнет все остальное- не додумал)))