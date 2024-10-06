Дмитрий Медведев подвел итоги неслучившихся событий недели в шуточном дайджесте

Он опубликовал его в своем официальном телеграм-канале Сегодня, 6 октября, Дмитрий Медведев опубликовал в своём официальном телеграм-канале ироничный дайджест событий уходящей недели, названный им «Воскресное обозрение».
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