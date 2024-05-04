В Тюменской области территории, оказавшиеся в зоне прохождения паводка, круглосуточно патрулируют сотрудники полиции

В Абатском, Викуловском, Ишимском, Казанском, Упоровском и Ялуторовском районах Тюменской области полицейские продолжают мероприятия, направленные на охрану общественного порядка в населенных пунктах, оказавшихся в зоне прохождения паводка.
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