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Zero Hedge

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Rubio Demands Apology From Zelensky, Who Attempts Belated 'Gratefulness' For All The Billions

Rubio Demands Apology From Zelensky, Who Attempts Belated 'Gratefulness' For All The Billions

Rubio Demands Apology From Zelensky, Who Attempts Belated 'Gratefulness' For All The Billions Secretary of State Marco Rubio is demanding an apology from Ukrainian President Volodymyr Zelensky after Friday's Oval Office fireworks and heated exchange.

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