Rubio Demands Apology From Zelensky, Who Attempts Belated 'Gratefulness' For All The Billions Secretary of State Marco Rubio is demanding an apology from Ukrainian President Volodymyr Zelensky after Friday's Oval Office fireworks and heated exchange.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)