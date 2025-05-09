Герои РФ и 20 кавалеров наград прошли на параде по Красной площади

На Красной площади состоялся парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В торжественном марше участвовали 20 Героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.
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