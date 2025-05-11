Ольга Кожемякина

Смешно звучат фразы: «Вашингтон дал Москве три месяца», «США дали нам 100 дней, чтобы закончить конфликт на Украине». А мы просили об этом? Пусть сами себе устанавливают сроки, а у России своя голова на плечах есть, нам их указки, хотелки и командирские распоряжения не нужны. Россия будет действовать только в своих интересах без оглядки на разных давальщиков. И давно бы пора уяснить всяким трампам, англичанам, немцам и французам, что в ловушку они не Россию загнали, а сами себя! Чистенькими они из своего болота не вылезут, сколько бы ни верещали, что «В любом случае Трамп приготовил русским ловушку».