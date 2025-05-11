Коллаж NovorosInform Вашингтон дал Москве три месяца, чтобы вступить в переговоры с Киевом.
"Если Путин не подпишется, к концу лета ситуация усугубится": Трамп приготовил русским ловушку. Украина и Британия ждут бунта
Комментарии
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Ольга Кожемякина
Смешно звучат фразы: «Вашингтон дал Москве три месяца», «США дали нам 100 дней, чтобы закончить конфликт на Украине». А мы просили об этом? Пусть сами себе устанавливают сроки, а у России своя голова на плечах есть, нам их указки, хотелки и командирские распоряжения не нужны. Россия будет действовать только в своих интересах без оглядки на разных давальщиков. И давно бы пора уяснить всяким трампам, англичанам, немцам и французам, что в ловушку они не Россию загнали, а сами себя! Чистенькими они из своего болота не вылезут, сколько бы ни верещали, что «В любом случае Трамп приготовил русским ловушку».
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3 час.
Игорь Кузнецов
Кроме этого по результатам референдумов, кроме ДЛНР, Херсонская и Запорожская области приняты в состав РФ. И что, Путин нарушит Конституцию?
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2 час.
Людмила Свириденко
Трамп, ты президент какой страны? Америки? Вот и занимайся своей страной. Что ты лезешь со своими ультиматумами в Россию? Мы же в твою Америку не лезем с ценными указаниям, что и как тебе делать. Вот и ты угомонись, без тебя разберёмся.
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1 час.
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