Как увлажнить кожу лица в домашних условиях

Увлажнение кожи лица – необходимая процедура для сохранения ее красоты и молодости. Чтобы правильно ухаживать за ней, не обязательно приобретать дорогие крема и маски для лица, можно с большей пользой увлажнять свою кожу и в домашних условиях, пользуясь дарами природы.
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