Мы часто жертвуем собой ради близких: мужу – лучшее, детям – самые качественные подгузники, питомцам – премиальный корм.

А себе? На зубы, косметолога, отпуск или правильное питание постоянно не хватает “Времени и Денег”. Зато машину заправляем только качественным бензином, потому что плохое топливо может испортить двигатель, правда?Но остановитесь! Вы – самый ценный “Механизм” в собственной жизни! Хватит себя игнорировать.
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