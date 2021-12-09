Приключения Горошины

А мир-то, оказывается, так велик! До надавнего времени Горошина думала, что весь мир - это прозрачный хрустящий пакет, в котором она и её разноцветные собратья лежали себе тихо и скучали, потому что снаружи не было ровным счётом ничего интересного.
А мир-то, оказывается, так велик! До надавнего времени Горошина думала, что весь мир - это прозрачный хрустящий пакет, в котором она и её разноцветные собратья лежали себе тихо и скучали, потому что снаружи не было ровным счётом ничего интересного.
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