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  • Алена
    Ну и славно! Спасибо!Приключения Горошины
  • Алена
    И Вам спасибо!Приключения Горошины
  • Алена
    Спасибо большое, Поля! Рада, что одобрили!Приключения Горошины

Приключения Горошины

Приключения Горошины

   А мир-то, оказывается, так велик! До надавнего времени Горошина думала, что весь мир - это прозрачный хрустящий пакет, в котором она и её разноцветные собратья лежали себе тихо и скучали, потому что снаружи не было ровным счётом ничего интересного.

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