Вирусолог Аграновский допустил рост заболеваемости COVID-19 в России

pxhere.com Число заражений коронавирусом в России может вырасти в ближайшее время. Это связано с приездом людей из отпусков и возвращением в школу, вузы и на работу, заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.
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