Санкции против СПБ биржи осложнили разблокировку активов россиян по лицензиям

Российские инвесторы, получившие лицензии на разблокировку активов, стали сталкиваться с проблемами по переводу ценных бумаг из международных депозитариев из-за попадания СПБ биржи под блокирующие санкции США, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.