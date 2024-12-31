Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Буров
    Китайского лидера с Н. Г. можно было поздравить в конце января, а Лаосского -так и в апреле:)Кого Путин решил ...
  • Сергей Вотинцев
    Все бы так понимали Россию. То, что перечислено выше, в статье, у русских не отнять. Мы такие и я этим горжусь."У русских выигра...
  • Астон Мартин
    а где у них своя комната в этом доме ???🤔"У русских выигра...

Как ответить на украинский террор?

Как ответить на украинский террор?

В предновогодние дни Россия столкнулась с беспрецедентной террористической атакой, причем повышение ставок противником заметно по всем её направлениям: успешное покушение на одного из руководителей Минобороны (генерала Кирилова), ряд готовившихся покушений на военачальников и руководителей оборонных предприятий, о предотвращении которых сообщило ФСБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЭМЭН Иваницкий
вешать... на центр. площади!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх