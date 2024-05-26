Netflix возвращается к русской озвучке, но не в Россию

Доступ к платформе по-прежнему ограничен и требует использования VPN-сервисов.Популярный стриминговый сервис Netflix возобновил дубляж фильмов и сериалов на русский язык, об этом сообщает Telegram-канал Share.
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