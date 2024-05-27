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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Тридцать на одного: Liqid UltraStack 30 позволяет подключить десятки GPU к одному серв...

Тридцать на одного: Liqid UltraStack 30 позволяет подключить десятки GPU к одному серв...

Тридцать на одного: Liqid UltraStack 30 позволяет подключить десятки GPU к одному серверуКомпания Liqid сотрудничает с Dell довольно давно — ещё в прошлом году она смогла добиться размещения 16 ускорителей в своей платформе UltraStack L40S.

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