Тридцать на одного: Liqid UltraStack 30 позволяет подключить десятки GPU к одному серв...

Тридцать на одного: Liqid UltraStack 30 позволяет подключить десятки GPU к одному серверуКомпания Liqid сотрудничает с Dell довольно давно — ещё в прошлом году она смогла добиться размещения 16 ускорителей в своей платформе UltraStack L40S.