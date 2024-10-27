Интересные фрагменты из книги, которую пишет "Аид".- Что будет после? - мы пили чай в блиндаже, рассуждая обо всем на свете, в попытках отвлечься от бесконечных прилетов вокруг и птиц, кружащихся над нашей позицией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии