Ненужные школьные предметы: мнение педагогов и учеников

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yumashev

Школа должна дать кругозор, детей научить мыслить и применять знания, а не только запоминать. Из указанных предметов можно выделить 3 группы: познавательные Астрономия, Основы религиозной культуры, Краеведение; практические ОБЖ, добавил бы ручной труд; развивающие Черчение, Технология, Рисование, Музыка. В советское время в школе уделялось основное внимание развитию человека, а не напичканию знаниями. Осваивались профессиональные знания на более высокой ступени обучения училище, техникум, ВУЗ, аспирантура, докторантура. Сейчас основное направление на запоминание, поэтому и отношение к познавательным и развивающим предметам такое. Качество программ, учебников и преподавания должны соответствовать современной информированности общества, чтоб было лучше, чем в Интернете. А мыслить учить, задавая вопросы типа: найдите в Интернете что делать при сильном кровотечении конечности? Не раз читал, что человек умер от потери крови при ранении в ногу. В советское время собиралась статистика со всего СССР по несчастным случаям и авариям. По результатам для предотвращения повторов выпускались правила, инструкции. Тот, кто пренебрегал по недомыслию, жестоко расплачивался. Но надо всех учить мыслить. Ведь умный или дурак может родиться в любой семье.