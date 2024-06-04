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Ненужные школьные предметы: мнение педагогов и учеников

Ненужные школьные предметы: мнение педагогов и учеников

Недавно к нашей статье "Дети назвали “лишние” по их мнению школьные предметы. Список удивляет" был оставлен комментарий, который говорит о проблемах преподавания ОБЖ (основ безопасности жизнедеятельности) в современных школах.

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Комментарии
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y
yumashev
Школа должна дать кругозор, детей научить мыслить и применять знания, а не только запоминать. Из указанных предметов можно выделить 3 группы: познавательные Астрономия, Основы религиозной культуры, Краеведение; практические ОБЖ, добавил бы ручной труд; развивающие Черчение, Технология, Рисование, Музыка. В советское время в школе уделялось основное внимание развитию человека, а не напичканию знаниями. Осваивались профессиональные знания на более высокой ступени обучения училище, техникум, ВУЗ, аспирантура, докторантура. Сейчас основное направление на запоминание, поэтому и отношение к познавательным и развивающим предметам такое. Качество программ, учебников и преподавания должны соответствовать современной информированности общества, чтоб было лучше, чем в Интернете. А мыслить учить, задавая вопросы типа: найдите в Интернете что делать при сильном кровотечении конечности? Не раз читал, что человек умер от потери крови при ранении в ногу. В советское время собиралась статистика со всего СССР по несчастным случаям и авариям. По результатам для предотвращения повторов выпускались правила, инструкции. Тот, кто пренебрегал по недомыслию, жестоко расплачивался. Но надо всех учить мыслить. Ведь умный или дурак может родиться в любой семье.
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19 час.
Александр Пятнистый
отменять ОБЖ, как в свое время НВП- преступно. Мои одногодки в школе имели 4-5 по НВП, кто служил- им помогли полученные на уроках знания в армии. Что до ОБЖ- нужно попросту сначала объяснить пацанью да и девченкам необходимость этого предмета, четко выстроить обучение, чтоб интересно и понятно было, тогда и никто не скажет, что скучный и неинтересный предмет.
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18 час.

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