МВД задержало в Петербурге 3 айтишников, работавших на украинские кол-центры

В Санкт-Петербурге арестовали 16-летнего юношу, который работал на телефонных мошенников с Украины. Он помогал им подменять телефонные номера и выманивать у россиян деньги, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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