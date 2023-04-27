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Энтони Эдвардсу грозит тюремное заключение за удар двух сотрудников арены стулом после 5-го матча с «Денвером»

Энтони Эдвардсу грозит тюремное заключение за удар двух сотрудников арены стулом после 5-го матча с «Денвером»

Звездному защитнику «Миннесоты» Энтони Эдвардсу предъявлены обвинения в нападении на человека третьей степени после того, как покидая арену баскетболист размахнулся стулом и нанес повреждения двум сотрудникам арены после поражения в пятом матче серии с «Денвером» (109:112, 1-4).

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