В Киеве назвали причину снятия Австрией вето с 12 пакета санкций против РФ

Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций Евросоюза против России из-за исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины, пишет Reuters, ссылаясь на украинское правительство и дипломата из ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии