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В Киеве назвали причину снятия Австрией вето с 12 пакета санкций против РФ

В Киеве назвали причину снятия Австрией вето с 12 пакета санкций против РФ

Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций Евросоюза против России из-за исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины, пишет Reuters, ссылаясь на украинское правительство и дипломата из ЕС.

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