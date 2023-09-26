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Фредерик Вассер: «Будем бороться с «Мерседесом» до самого конца»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что команда не собирается сдаваться, и до конца будет стремиться занять второе место в общем зачете.

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