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С бывшей поставщицы сухпайков для армии России взыскали более 10 млрд рублей

С бывшей поставщицы сухпайков для армии России взыскали более 10 млрд рублей

ИЗВЕСТИЯ Бывшего топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову приговорили к четырем годам колонии по делу о поставках сухпайков для российской армии.

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