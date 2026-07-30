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ИА Регнум

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Вован и Лексус разыграли от лица советника Мерца Адольфа принца Пехлеви

Вован и Лексус разыграли от лица советника Мерца Адольфа принца Пехлеви

Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как от лица придуманного ими советника канцлера Германии Фридриха Мерца разыграли сына последнего шаха Ирана, свергнутого в 1979 году, Резу Пехлеви.

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