Вован и Лексус разыграли от лица советника Мерца Адольфа принца Пехлеви

Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как от лица придуманного ими советника канцлера Германии Фридриха Мерца разыграли сына последнего шаха Ирана, свергнутого в 1979 году, Резу Пехлеви.