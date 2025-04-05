Как французские компании унизили Макрона перед США

Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», выразил мнение, что реакция бизнес-сообщества на призыв президента Эммануэля Макрона прекратить инвестиции в США была унизительной для главы государства.
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