В Ленинградской области задержан водитель, перевозивший наркотики

12 октября в 12:34 в Тосненском районе Ленобласти на 92-м километре автодороги А-120 сотрудниками отдельного батальона № 2 ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России для проверки документов остановлен автомобиль каршеринга «Черри Тиго 7 Pro», под управлением 47-летнего мужчины.
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