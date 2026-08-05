Производитель дронов "Упырь" Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины.Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Подорвали Владимира Ткачука
Комментарии
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Писарчук Дмитрий
Зачем светиться конструкторам, производителям?
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1 м.
Александр _
Ну, если у нас по телевизору верховный назначает командующих войсками, то как врагу не воспользоваться? Вместо того, чтобы засекретить всех конструкторов и военноначальников, у нас их пиарят на потеху врагам.
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1 м.
Александр Почекунин
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1 м.
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